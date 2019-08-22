Memur-sen  başkanı Manga: “hiçbir Sendika İle Birleşme Kararı Almadık”

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.): Memur-Sen Başkanı Akın Manga, hiçbir sendika ile birleşme yönünde karar almadıklarını açıkladı.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen yönetimi olarak mayıs ayında göreve gelmiş bir ekip oldukları ve kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal gelişimi ve refah düzeyinin yükseltilmesinin sendikal mücadelelerinin ana hedefi olduğu kaydedildi.
Manga, Genel Yönetim Kurulu’nun hiçbir sendika ile birleşmesi yönünde, ne bir alınmış kararı, ne de birleşme girişimi olmadığını kaydederek, “Tam aksine sendikamız temel hedef ve ilkelerini benimseyen herkese de kapımızın açık olduğunu peşinen belirtmek isteriz”dedi.
(HUR/YIL)