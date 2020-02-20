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Memur-sen, Asgari Ücreti “sefalet Ücreti” Diye Niteledi

MEMUR-SEN ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Memur-sen, Asgari Ücreti “sefalet Ücreti” Diye Niteledi

MEMUR-SEN ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

20 Şubat 2020 Perşembe 13:03
Memur-sen, Asgari Ücreti “sefalet Ücreti” Diye Niteledi
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MEMUR-SEN ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

“BU ASGARİ ÜCRET 4 KİŞİLİK BİR AİLEDE AYLIK AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR SEFALET ÜCRETİDİR”

“ÖZELLİKLE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE TAŞERON FİRMALAR DENETLENSE KAYIT DIŞI ÇALIŞAN SAYISI ÇOK BÜYÜK RAKAMLARA ÇIKACAK”

Lefkoşa, 20 Şubat 2020 (.): Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu ve kayıt dışı işçiliğin önlenmesine yönelik denetlemelerin yetersizliğinin, işsizliğin artmasına yol açtığını savundu.

Memur-Sen çalışma hayatıyla ilgili sendika lokalinde basın toplantısı düzenledi. Sendika Başkanı Akın Manga tarafından okunan basın açıklamasında, asgari ücret, geçici işçi ve memurların hakları, kayıtsız çalışma ve Kapalı Maraş’ın açılması yönünde değerlendirmelere yer verildi.

“ASGARİ ÜCRET 3 BİN 900 TL OLMALI”

Açıklamada, asgari ücretin brüt 200 TL artış ile 3 bin 600 TL’ye çıkarılması hakkında, “Bu asgari ücret 4 kişilik bir ailede aylık açlık sınırının altında bir sefalet ücretidir. Üyesi bulunduğumuz Hür İşçi Sendikaları Federasyonu olarak asgari ücrete yasal itirazımızı yapmış bulunuyoruz. Aylık asgari 3 bin 900 TL brüt asgari ücrette ısrarlı olacağız” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA

Özel sektör çalışanlarının büyük oranda sendika üyesi olmamasına da değinilen açıklamada, muhalefetteki siyasi partilerin özel sektör çalışanlarına sendikal güvence verilmesini savunduğunu ancak iktidara geldiklerinde bu konuda hiçbir çaba harcamadıklarını savundu.

“GEÇİCİ İŞÇİ VE MEMURLAR MAĞDUR”

Kamuda geçici memur ve işçi statüsünde çalışanlarla, kadrolu olarak çalışanların hak ve menfaatleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu, istihdam tarihleri arasında ise dört çeşit emeklilik ve ikramiye hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, emeklilik hakkı için hizmet sürelerinde, kesintilerde ve emeklilik yaşlarındaki farklılıklara dikkat çekildi.

“Kamu çalışanları arasında en mağdur kesimlerden birisi geçici memur statüsünde çalışanlardır. Hizmete giriş tarihleri esas alınarak iş başladıkları hizmet sınıfı içerisinde her tamamlanan hizmet yılı için bir barem içi artış alırlar ancak terfi hakları yoktur” denilen açıklamada, sıkıntının yasal tadilatla düzeltilmesini bekledikleri kaydedildi.

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“VERİMLİLİK BEKLEMEK EŞYANIN TABİATINA AYKIRIDIR”

Memur-Sen’in basın açıklamasında “Kamu çalışanlarının statü, hak ve menfaatleri arasında bunca ayrıcalıklar varken, kamuda verimlilik ve iş disiplini beklemek eşyanın tabiatına aykırıdır” görüşüne yer verildi.

“SENDİKAL STATÜKO DA SORUMLU”

Yaratılan eşit olmayan şartlardan gelmiş geçmiş tüm siyasilerin sorumlu olduğu ancak sadece siyasilerin sorumlu olmadığını ifade edilen açıklamada, “Yetkili sendika diyerek kamuda yaratılmış sendikal statüko da en az siyasiler kadar sorumludur” denildi.

İŞSİZLİĞİN ANA NEDENİ

İşsizlik rakamının açıklanan 9 bin 300’ün üzerinde olduğu, kaçak çalışanların sayısının da 8 bin 900 olduğu, ancak kayıtsız çalışan ve tespiti yapılamayanların da bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Özellikle inşaat sektörü ve taşeron firmalar denetlense kayıt dışı çalışan sayısı çok büyük rakamlara erişecektir. Bu denetim eksikliği KKTC vatandaşı işsizlerin çoğalmasının ana nedenidir” denildi.

ÜRETİME YÖNELİK YATIRIMLAR

Önceliğin üretime yönelik yatırımlara verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “inşaat ve betona yatırımların ihracata yönelik katkısı olmadığı” belirtildi.

KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA DESTEK

Memur-Sen’in Kapalı Maraş’ın açılmasına destek verdiği de belirtilen açıklamada, uluslararası hukukun “üstlerin (güçlülerin) hukuku olduğunu, Birleşmiş Milletler’in sadece Kıbrıs Rum kesimini tanıması, tek taraflı Avrupa Birliği’ne alınmalarının bunun en açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğun kaydedilen açıklamada “Maraş’ın KKTC yönetiminde yerleşime açılması, ekonomimize çok büyük yarar sağlayacaktır. BM ve AB’ aracılığı ile yıllardır halkımıza karşı uygulanan insanlık dışı ambargoların kırılmasına yanıt olacaktır” görüşüne yer verildi.

(ID/GÜL)

Haber: İbrahim Diran- Fotoğraf: Erol Uysal

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