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Memur-sen,Yasa Tasarısı Taslağını Görüşmeye Başlıyor

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Başbakanlığa sunulan kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesini düzenleyen yasa tasarısı taslağının pazartesinden itibaren ilgili sendikalar ve siyasi partiler ile görüşülmeye başlayacağını duyurdu.

11 Nisan 2021 Pazar 12:00
Memur-sen,Yasa Tasarısı Taslağını Görüşmeye Başlıyor
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Kıbrıs Türk Memur-Sen, Başbakanlığa sunulan kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesini düzenleyen yasa tasarısı taslağının pazartesinden itibaren ilgili sendikalar ve siyasi partiler ile görüşülmeye başlayacağını duyurdu.
Memur-Sen, geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olması konusunun “yıllardır kanayan bir yara olduğuna” işaret ederek, taslağın Meclis’te yasallaşması konusunda görüş birliğinin sağlanmasını hedeflediklerini de bildirdi. 
Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, sendikanın kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, bu konu ile ilgili olarak oluşturulan komitenin çalışmalarını sonlandırarak, bir yasa tasarısı oluşturduğu ve taslağın Başbakanlığına sunulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu taslağın; resmi, hukukçular ve Personel Dairesi ile değerlendirilmiş olduğu da kaydedildi.

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Manga, açıklamasında, Memur-Sen’in pazartesinden itibaren, kamuda geçici çalışanların iş güvencesine sahip olmasını amaçlayan söz konusu tasarıyı paydaş sendikalar ve siyasi partiler ile görüşmeye ve değerlendirmeye başlayacağını belirterek, “Yıllardır kanayan bir yara olan bu konunun çözümünün, KKTC Meclisi’nde yasalaşmasında görüş birlikteliği sağlanması amacındayız” dedi.

 

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Son Güncelleme: 11.04.2021 12:39
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