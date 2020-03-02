Memur-sen’den Şubat 2003’te kadrolananlara  bilgilendirme

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı. yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihinde 2 nolu genelgesiyle, tüm Bakanlık ve daireleri bu konuda bilgilendirdiğini açıkladı.
Manga, bahse konu tarihte kadrolanan üyelerden geçici işçi ve/veya geçici-sözleşmeli memur hizmeti bulunanların, Memur-Sen kanalıyla, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesiyle irtibata geçmelerinde büyük yarar bulunduğunu kaydetti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı. yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihinde 2 nolu genelgesiyle, tüm Bakanlık ve daireleri bu konuda bilgilendirdiğini açıkladı.