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Memur-sen’den Şubat 2003’te kadrolananlara  bilgilendirme

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı., uzun süreden beri, resmi taraf nezdinde, 17 Şubat 2003 tarihinde kadrolananların, geçici, sözleşmeli işçi-memur hizmet sürelerinin, fiili hizmetten sayılması mücadelesinin, olumlu bir sonuca bağlandığını açıkladı.

Memur-sen’den Şubat 2003’te kadrolananlara  bilgilendirme

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı., uzun süreden beri, resmi taraf nezdinde, 17 Şubat 2003 tarihinde kadrolananların, geçici, sözleşmeli işçi-memur hizmet sürelerinin, fiili hizmetten sayılması mücadelesinin, olumlu bir sonuca bağlandığını açıkladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:12
Memur-sen’den Şubat 2003’te kadrolananlara  bilgilendirme
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı. yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihinde 2 nolu genelgesiyle, tüm Bakanlık ve daireleri bu konuda bilgilendirdiğini açıkladı.
Manga, bahse konu tarihte kadrolanan üyelerden geçici işçi ve/veya geçici-sözleşmeli memur hizmeti bulunanların, Memur-Sen kanalıyla, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesiyle irtibata geçmelerinde büyük yarar bulunduğunu kaydetti.

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Manga, geçicilik süreleriyle ilgili, emeklilik iştirak payı olarak, ihtiyat sandığı işveren katkı + faizlerinden feragat etmiş olan ve/veya etmemiş olanların, hizmet hesaplamaları ve emeklilikte bir mağduriyet yaşamamaları için, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emeklilik Şubesi ile temas ve durum değerlendirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 02.03.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Memursen Bilgilendirme
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