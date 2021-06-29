Memur-sen’den geçicilerle ilgili tasarı konusunda açıklama

Memur-Sen, hükümeti ve Meclis’i de kitlesel sorunların çözümü konusunda, daha duyarlı ve etkin davranmaya davet etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, geçici kamu görevlilerine iş güvencesi sağlayıp, özlük haklarını düzenleyecek yasa tasarısını 10 Mayıs’ta yazılı olarak Başbakanlığa sunduklarını belirtti.

12 Nisan’da ise paydaş sendikalar KTAMS, HAK-SEN, KAMU-SEN’le bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Manga, Meclis’teki tüm siyasi partilerle de konuyu görüştüklerini bildirdi.

Geçicilerle ilgili yasa tasarısının 16 Haziran’dan bu yana Bakanlar Kurulu gündeminde olduğunu, dünkü toplantıda tasarıyla ilgili Başsavcılık’tan görüş alınmasına karar verildiğini belirten Manga, dün Başbakanlık’taki bir toplantı sonrasında Kamu-Sen’in tasarıyı sahiplendiğini öne sürdü; bunu sendikal etik dışı bulduğunu kaydetti.