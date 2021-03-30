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Memur-sen’den, egemen eşitliğe dayalı siyasi çözüme destek

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kıbrıs sorununun egemen eşitliğe dayanan, yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliğine dayalı çözümüne “tam destek” verdiklerini bildirdi.

30 Mart 2021 Salı 12:45
Memur-sen’den, egemen eşitliğe dayalı siyasi çözüme destek
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Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC ile Türkiye’nin nisan sonu Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+BM konferansına “tam bir iş birliği ve güç birliği” içerisinde hazırlanmakta olduğunu belirterek, “Memur-Sen olarak Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayanan, yan yana yaşayan iki komşu devletin işbirliğine dayalı siyasi çözüme desteklerinin tam olduğunu” belirtti. 
Manga, “Rum-Yunan tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmesi nedeniyle 50 yılı aşkın süredir federal çözüme ulaşılamadığını, buna rağmen hala federal çözümü savunmanın çözümsüzlüğü savunmak olduğu” görüşünü ortaya koydu. 
Manga açıklamasına, “Rum temsilciler Meclisi’nde oy birliği ile alınmış Enosis kararı halen ortadadır. Bu acı gerçeğe rağmen, KKTC devletindeki bazı siyasilerin, federal çözümde ısrarını ve gündemde olan TC-KKTC devletleri politikasına karşı Rum siyasilerden medet umması çok manidardır. KKTC devletinin egemen varlığının savunulmasına karşılar mı?” diyerek devam etti.

“İKTİDARI-MUHALEFETİ İLE HALK MECLİS’TE YIKICI DEĞİL, YAPICI İŞBİRLİĞİ İLE SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMESİNİ BEKLEMEKTEDİR” 
Memur-Sen Genel Başkanı Manga açıklamasında ayrıca, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin salgın ve ekonomik sorunlarla Türkiye’nin desteği ile mücadele etmekte olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkının tüm sektörlerinin çözüm bekleyen yakıcı sorunları vardır. İktidarı-muhalefeti ile halkımız KKTC Meclisi’nde yıkıcı değil, yapıcı iş birliği ile sorunlarına çözüm üretilmesini beklemektedir” dedi.
Memur-Sen’in kamuda değişik statülerde çalışan geçici kamu personelinin hukuki statüye kavuşturulması ve iş güvenliklerinin ve haklarının düzenlenmesini amaçlayan bir yasa tasarısını yetkili makamlara sunmuş olduğunu hatırlatan Manga, “Amacımız; geçici kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik kayıplarının giderilmesidir. Kademe ilerlemelerine, terfilerine imkân sağlanmasıdır. Bu konuda resmi tarafla temas ve görüşmelerimiz sürmektedir” dedi.

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Hükümetin hayat pahalılığı konusundaki tutumuna “katılmadıklarını” ifade eden Manga şöyle dedi:
“Çalışan ve emeklilerin  % 10.65 hayat pahalılığı ödeneği haklarının ötelenmesini bir hak gaspı olarak görüyoruz. Hükümetin, kaynak yaratma düşüncesiyle hayat pahalılığını dondurma düşüncesine katılmıyor, asla onaylamıyoruz. Alım gücü fazlası ile gerileyen emekli ve çalışanların, daha fazla kayba tahammülleri kalmamıştır. Beklentimiz piyasada etkin denetim yapılarak fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, alım gücünün arttırılmasıdır.”
Manga, “ülkede çözümü bekleyen ekonomik ve sosyal sorunlar varken erken seçim çağrılarına itibar etmediklerini” de ifade ederek, Memur-Sen olarak beklentilerinin ve taleplerinin “erken seçim değil, geçim ve gelecek güvencesi” olduğunu vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 13:46
Anahtar Kelimeler:
Akın MangaMemursen
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