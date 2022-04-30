Memur-Sen’den 1 Mayıs açıklaması

“1 Mayıs , İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma gününü, olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle, buruk bir şekilde kutluyoruz” denilen açıklamada, “ Baharın habercisi, tabiatın uyanışı nedeniyle, geleceğe yönelik umudumuzu asla yitirmedik. Günde 8 saat çalışma hakkının kazanılma mücadelesi, 1 Mayıs 1889’da ‘’ Dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak kabul edilmiştir. İki yılı aşkın süredir devam eden Pandemi ve 63 gündür süregelen, Rus-Ukrayna Savaşı’nın ekonomik yıkımı, tüm Dünya’yı etkilemeyi sürdürmektedir. Bu süreçte en ağır bedeli emekçiler ödemektedir. Savaşların en büyük bedel ödeyenleri ise sivil halklar ve çocuklar olmaktadır.” Denildi.

Açıklama, şu ifadelerle devam etti:



“Kıbrıs Türk Emekçileri ise, Global olumsuzlukara ilaveten, beceriksiz yönetim hatalarının bedelini ödemeye zorlanmaktadır. Alım gücümüz düşerken, zorunlu gıda ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Hükümet edenleri, sabrımızı daha fazla zorlamamaya çağırıyoruz. Aksi halde yaratılan kaos ortamı, tamiri imkansız toplumsal yaralar açacaktır. Sorumluluk sahipleri yanında, halkımızda yaratılan enkazın altında kalacaklardır.Umudunu yitirmeden, tüm emekçilerimizi birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla mücadeleye çağırıyor, 1 Mayıs bayramlarını kutluyoruz. Kurtulmak yok tek başına, ya hep birlikte ya hiç birimiz. Tüm emekçilerimiz ve halkımızın Mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun.”