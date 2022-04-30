banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar
Hasipoğlu'ndan açıklama!
banner404

Memur-Sen’den 1 Mayıs açıklaması

Memur-Sen, 1 Mayıs nedeniyle açıklama yaptı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 14:00
Memur-Sen’den 1 Mayıs açıklaması

“1 Mayıs , İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma gününü, olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle, buruk bir şekilde kutluyoruz” denilen açıklamada, “ Baharın habercisi, tabiatın uyanışı nedeniyle, geleceğe yönelik umudumuzu asla yitirmedik. Günde 8 saat çalışma hakkının kazanılma mücadelesi, 1 Mayıs 1889’da ‘’ Dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak kabul edilmiştir. İki yılı aşkın süredir devam eden Pandemi ve 63 gündür süregelen, Rus-Ukrayna Savaşı’nın  ekonomik yıkımı, tüm  Dünya’yı etkilemeyi sürdürmektedir. Bu süreçte  en ağır bedeli emekçiler ödemektedir. Savaşların en büyük bedel  ödeyenleri ise sivil halklar ve çocuklar olmaktadır.” Denildi.
Açıklama, şu ifadelerle devam etti:

banner341
 “Kıbrıs Türk Emekçileri ise, Global olumsuzlukara ilaveten, beceriksiz  yönetim  hatalarının bedelini ödemeye zorlanmaktadır. Alım gücümüz düşerken, zorunlu gıda ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Hükümet edenleri, sabrımızı daha fazla zorlamamaya çağırıyoruz. Aksi halde yaratılan kaos ortamı, tamiri imkansız toplumsal yaralar açacaktır. Sorumluluk sahipleri yanında, halkımızda yaratılan enkazın altında kalacaklardır.
  Umudunu yitirmeden, tüm emekçilerimizi birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla mücadeleye çağırıyor, 1 Mayıs bayramlarını kutluyoruz.     Kurtulmak yok tek başına, ya hep birlikte ya hiç birimiz. Tüm emekçilerimiz ve halkımızın Mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun.”

banner360
Son Güncelleme: 30.04.2022 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman MYK sonrasında açıklama yaptı…
Erhürman MYK sonrasında açıklama yaptı…
Özersay: Oyun içinde oyun oynandı ve herkes de bunu çok net biçimde gördü
Özersay: Oyun içinde oyun oynandı ve herkes de bunu çok net biçimde gördü
UBP MYK toplandı
UBP MYK toplandı
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
“Haykırdık, haykırıyoruz, haykıracağız!...”
“Haykırdık, haykırıyoruz, haykıracağız!...”
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar
Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar
Sucuoğlu: Benim gördüğüm ülkeyi bir erken seçim bekliyor
Sucuoğlu: Benim gördüğüm ülkeyi bir erken seçim bekliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim