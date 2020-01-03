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Memur-sen: “Zamlar kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), yapılan zamların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Memur-sen: “Zamlar kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), yapılan zamların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

03 Ocak 2020 Cuma 09:03
Memur-sen: “Zamlar kabul edilemez”

Memur-Sen Genel Başkanı Akıl Manga yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret henüz belirlenmeden, 2019 Aralık sonu itibarıyla hayat pahalılığı oranı netleşmeden, dayatmalarla Ekim-Kasım aylarında eksi gösterilen hayat pahalılığı oranları ile 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak çalışan ve emeklilerin artış oranlarının ne olacağı netleşmeden yapılan zamların kabul edilemez olduğu savundu.

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“Günün koşullarına yönelik düzenleme” gerekçesiyle, Bakanlar Kurulunun kamu harçlarına Ocak 2020’den geçerli olmak üzere %10 oranındaki zamları uygulamaya koyduğunu dile getiren Manga, İstatistik Kurumunca, enflasyonun belirlenmesinde dikkate alınan sepetteki emtialar ile halkın yüz yüze olduğu gerçek fiyatların tamamen zıt olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.


 

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:23
Anahtar Kelimeler:
Memursen Zamlar Tepki
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