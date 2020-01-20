banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122886
ALTIN
296.750
DOLAR
5.9159
STERLİN
7.6795
EURO
6.5574
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Memur-sen: "Yasal ve gerçekçi tedbirler alın”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) bugün itibarıyla çalışan ve emeklilerin Ocak 2020 maaşlarına yapılacak artış oranının henüz paydaşlarla görüşülüp belirlenmediğini belirterek hükümeti çalışanların haklarını enflasyona yedirmeyecek yasal ve gerçekçi tedbirler almaya çağırdı.

Memur-sen: "Yasal ve gerçekçi tedbirler alın”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) bugün itibarıyla çalışan ve emeklilerin Ocak 2020 maaşlarına yapılacak artış oranının henüz paydaşlarla görüşülüp belirlenmediğini belirterek hükümeti çalışanların haklarını enflasyona yedirmeyecek yasal ve gerçekçi tedbirler almaya çağırdı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:55
Memur-sen: "Yasal ve gerçekçi tedbirler alın”

On binlerce özel sektör çalışanının umutla beklediği asgari ücretin henüz saptanmadığını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Ocak ayıyla birlikte temel gıdaya, kamunun harçlarına, tüp gaza yüzde 10 - 30 arası zamların peş peşe geldiğini hatırlattı.

“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNE FAİZ ORANI YILLIK YÜZDE 19’DAN 11’E DÜŞÜRÜLDÜ”

Yaptığı yazılı açıklamada, 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’yla, bu tarih itibariyle kamuda çalışmaya başlayanların ikramiye hakları olmadığını sadece Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı hakları bulunduğunu hatırlatan Manga, İhtiyat Sandığı birikimlerine 2019’da yüzde 19 yıllık faiz uygulanırken, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararıyla 2020 için faizin yüzde 11 olarak belirlendiğini kaydetti.

banner317
“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİ ENFLASYONA KARŞI KORUNMUYOR”

Bu uygulamanın KKTC’deki reel enflasyon oranının altında olduğunu kaydeden Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamu-özel çalışanlarının ikramiye niteliğindeki İhtiyat Sandığı birikimlerinin enflasyona karşı korunamadığını belirtti.

Manga, “Memur-Sen olarak hükümeti, çalışanların haklarını koruyucu, gelecek güvenceleri olan İhtiyat Sandığı birikimlerini enflasyona yedirmeyecek yasal ve gerçekçi tedbirleri ivedilikle almaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.01.2020 13:21
Anahtar Kelimeler:
Memursen Hükümet çağrıMemur-sen Zamlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kıbrıs’ta” Ve “gezegenin Harika Sakinleri” Resim Sergileri Açıldı
“kıbrıs’ta” Ve “gezegenin Harika Sakinleri” Resim Sergileri Açıldı
Doç. Dr. Saygılı : “İletişim hayatın her yerinde”
Doç. Dr. Saygılı : “İletişim hayatın her yerinde”
Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor
Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor
Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...
Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...
Organ Nakilleriyle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi-2 Son
Organ Nakilleriyle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi-2 Son
Genel Kurul’da CAS çalışanlarının durumu ve emirnamenin süresinin uzatılması tartışıldı
Genel Kurul’da CAS çalışanlarının durumu ve emirnamenin süresinin uzatılması tartışıldı
KTAMS: “Kamu çalışanları temsilcisi sendikaların da İhtiyat Sandığı yönetiminde yer alması sağlanmalı”
KTAMS: “Kamu çalışanları temsilcisi sendikaların da İhtiyat Sandığı yönetiminde yer alması sağlanmalı”
Sonbahar patates beyanları için uzatma
Sonbahar patates beyanları için uzatma
Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Yağış miktarları…
Yağış miktarları…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim