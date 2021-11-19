Memur-sen tüm çocukların Çocuk Hakları Günü'nü kutladı

Memur-Sen Başkanı Akın Manga Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, BM tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin KKTC’de 1996 yılında kabul edilerek yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Manga mesajında, “Çocuklarımızın haklarına dair bugünde gerek uluslararası ve gerekse ulusal hukukta yer alan Çocuk Hakları, çocukların gelişimine dair insan hakları olup, çocuk istismarının önlenmesi, oyun ve dinlenilme hakkı, yaşam hakkı, ayrımcılık yasağı, işkence yasağı, isim ve vatandaşlık, çocuğun kimliğinin korunma hakkı, çocuğun görüşü, çocuk işçiliğinin önlenmesi, düşünce açıklama ve bilgi alma hakkı gibi hakları bünyesinde barındırdığını bir kez daha önemle hatırlatırız.” ifadelerine yer verdi.

Manga, özellikle çocukların okula gitmelerine, akranlarıyla vakit geçirmelerine, oyun oynamalarına ve boş zamanlarını değerlendirmelerine engel olan, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi ve ülkede 1999 yılında kabul edilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çocuk işçiliği hakkında sözleşme hükümlerine uyulması konusundaki hassasiyeti vurguladı.

Manga, mesajında “Geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı, maddi ve manevi her tür şiddete, şiddetle karşıyız. Çocukların haklarını zedelemeye ve ihlal etmeye yönelik her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu belirtir ve tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız.” ifadelerini kullandı.