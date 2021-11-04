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Memur-Sen, sendikaların genel grevine destek vermeyecek

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, yarın KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş’in yapacağı genel greve destek verilmeyeceği açıklandı.

04 Kasım 2021 Perşembe 09:56
Memur-Sen, sendikaların genel grevine destek vermeyecek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamuda örgütlü sendikalar olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KAMUSEN ve Kamu-İş’in yarın gerçekleştireceği genel greve destek vermeyeceğini açıkladı.

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Memur-Sen Başkanı Akın Manga, grev ile ilgili alınan karar hakkında kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçilmediğine vurgu yaparak, ‘biz yaptık oldu’ mantığının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Seçim hükümetinin program ve icraatlarını gözlemledikten sonra Memur-Sen’in net tavrını belirleyeceğini aktaran Manga, yok hükmünde olan bir hükümete karşı yapılacak olan grevin “siyasi şov olarak amaçlandığını” belirtti.

Böylesi bir süreçte greve destek veremeyeceklerini belirten Memur-Sen Başkanı Manga, halka da eyleme destek vermemesi konusunda çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Memursen
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