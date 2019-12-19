Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Akın Manga, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nı geçmişi unutmadan, ders alarak geleceğe güvenle bakarak, KKTC Devleti’ne sahip çıkarak, onur ve gururla anıyoruz.”dedi
Kıbrıs Türk halkının 1960-1974 yılları arasında verdiği var oluş mücadelesini anlatan Manga, “Kıbrıs Türk halkı, Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu Mücahitlerle, orantısız Rum-Yunan gücüne karşı, 11 yıl var oluş mücadelesi verdi. 103 köyümüz işgal edildi. Yüzlerce şehit ve kayıp verdik. Şanlı bir direniş gösterdik. Ancak Rum-Yunan tarafının Enosis hedeflerine geçit vermedik.”dedi.
Manga, bugünleri sağlayan tüm şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.