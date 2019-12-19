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Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen, hiçbir çözüm şeklinde, egemen varlıktan,  siyasi eşitlikten ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen, hiçbir çözüm şeklinde, egemen varlıktan,  siyasi eşitlikten ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:14
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Akın Manga, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nı geçmişi unutmadan, ders alarak geleceğe güvenle bakarak,  KKTC Devleti’ne sahip çıkarak, onur ve gururla anıyoruz.”dedi
Kıbrıs Türk halkının 1960-1974 yılları arasında verdiği var oluş mücadelesini anlatan Manga, “Kıbrıs Türk halkı, Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu Mücahitlerle, orantısız Rum-Yunan gücüne karşı, 11 yıl var oluş mücadelesi verdi. 103 köyümüz işgal edildi. Yüzlerce şehit ve kayıp verdik. Şanlı bir direniş gösterdik. Ancak Rum-Yunan tarafının Enosis hedeflerine geçit vermedik.”dedi.

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Kendi geleceğini belirleme (self determinasyon) hakkını kullanan Kıbrıs Türk halkının  15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek şanlı direniş mücadelesini taçlandırdığını kaydeden Manga, “Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC çatısında egemen ve özgür bir halk olarak, anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğünde yaşıyoruz.”ifadelerin kullandı.
Manga, bugünleri sağlayan tüm şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 19.12.2019 13:28
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Memur-SenMücadele Ve Şehitler Haftası
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