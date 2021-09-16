Memur Sen: “Milletvekilleri Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından kesilsin”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamu çalışanları mazeretsiz işe gelmediğinde, geç gelip veya erken ayrıldığında ücret ve maaşlarından kesinti yapıldığına dikkat çekerek, kabul edilebilir mazereti olmayan, siyasi kamu görevlisi olan milletvekillerinin de Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından da kesinti yapılmasını istedi.

MANGA

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, “KKTC Meclisi’nde, kişisel ve siyasi hesaplarla, Meclis binasında bulundukları halde, nisabı oluşturmamak için, salona girmeyen milletvekillerine tanık olduk. Memur- Sen olarak, bu tavır ve davranışları, mevzuata aykırı, halk iradesine de saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Sendikamızın yeni yasama döneminde, KKTC Meclisi İç Tüzüğünde bu keyfiliği ortadan kaldıracak değişiklik talep etmektedir” dedi.

“HÜKÜMETİ MÜŞAVİRLER KONUSUNDA MEVZUATIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Şu anda 120 müşavirin devletten ortalama ayda iki buçuk milyon TL maaş çektiğini de savunan ve mevzuata göre, 2018 yılından itibaren 3’lü kararname ile siyasi kamu görevine atanıp, sonrasında görevinden alınanların, eski görevlerine dönüp, kamu hizmetlerine devam etmesi gerektiğini kaydeden Manga, bu katagoride olan kişilerin hizmet etmeden devletten maaş çekmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü.

Manga, “Mali sıkıntı çeken, KKTC Devleti, neden bu duruma göz yumuyor ve gereğini yapmıyor” diye sordu ve yeni yasama döneminde, tüm milletvekillerini gerekli hassasiyeti göstermeye, hükümeti de müşavirler konusunda, mevzuatın gereğini yerine getirmeye davet etti.