Memur-Sen KKTC-TC arasında dün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), TC ile KKTC arasında dün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda, dün olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan Anavatanımız Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine 137 gün kaldığını hatırlatan Manga hükümete şu önerilerde bulundu:

“Kamu çalışanı ve emeklilerden kesilen 3 aylık maaş kesintilerinin Kurban Bayramı’ndan önceki bir tarihte iadesi; TC-KKTC 2020 Yılı ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanlara gerekli istihdamların seçim yasakları öncesinde yapılması; 2020 yılı içerisinde, elzem servislerde yapılan ek mesailerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi; 1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 döneminde oluşan hayat pahalılığı (enflasyon) oranının, çalışan ve emeklilerin maaşlarına, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilavesi; bu şekilde, kaybedilmiş alım gücümüzün korunması.”

Memur-Sen Başkanı Manga, kira, kredi, kredi kartları, su-elektrik faturalarını ve emlak vergilerini ödemeyen ve/veya ertelemek zorunda bırakılan vatandaşların bu haklarını beklediklerini kaydederek çalışan ve emekliler haklarını alamazsa, ekonomik çarkların dönmesini bekleyen esnafın, iç turizmden medet uman turizmcinin yüzünün gülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Manga açıklamasında, hükümeti göreve davet etti.