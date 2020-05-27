banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105021
ALTIN
370.313
DOLAR
6.7717
STERLİN
8.3074
EURO
7.4440
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Memur-Sen KKTC-TC arasında dün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), TC ile KKTC arasında dün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:56
Memur-Sen KKTC-TC arasında dün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı
banner337
banner345

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), TC ile KKTC arasında dün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda, dün olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan Anavatanımız Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

banner341
Cumhurbaşkanlığı seçimine 137 gün kaldığını hatırlatan Manga hükümete şu önerilerde bulundu:

“Kamu çalışanı ve emeklilerden kesilen 3 aylık maaş kesintilerinin Kurban Bayramı’ndan önceki bir tarihte iadesi; TC-KKTC 2020 Yılı ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanlara gerekli istihdamların seçim yasakları öncesinde yapılması; 2020 yılı içerisinde, elzem servislerde yapılan ek mesailerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi; 1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 döneminde oluşan hayat pahalılığı (enflasyon) oranının, çalışan ve emeklilerin maaşlarına, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilavesi; bu şekilde, kaybedilmiş alım gücümüzün korunması.”

Memur-Sen Başkanı Manga, kira, kredi, kredi kartları, su-elektrik faturalarını ve emlak vergilerini ödemeyen ve/veya ertelemek zorunda bırakılan vatandaşların bu haklarını beklediklerini kaydederek çalışan ve emekliler haklarını alamazsa, ekonomik çarkların dönmesini bekleyen esnafın, iç turizmden medet uman turizmcinin yüzünün gülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Manga açıklamasında, hükümeti göreve davet etti.

Son Güncelleme: 27.05.2020 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü
Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim