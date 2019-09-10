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MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi

MEMUR-SEN: "Memur ve işçi kadrolarının KKTC vatandaşlarıyla doldurulsun"

MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi

MEMUR-SEN: "Memur ve işçi kadrolarının KKTC vatandaşlarıyla doldurulsun"

10 Eylül 2019 Salı 08:22
MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi

MEMUR-SEN, kamuya ait işyerlerinde ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını devlet ve vatandaşlar açısından zararlı gördüğünü belirterek “memur ve işçi kadrolarının KKTC vatandaşlarıyla doldurulmasını” istedi.

Sendika, vatandaş olmayan, çalışma izinsiz kişilerin çalıştırılmasını eleştirerek bu nedenle hizmetlerde kalitesizlik sorunu ortaya çıktığını savundu.

MEMUR-SEN’den yapılan açıklamada, kamuya ait işyerlerinde geçmiş hükümetler tarafından başlatılan ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarının, hem KKTC devleti hem de KKTC vatandaşları açısından zararlı görüldüğü belirtildi.

“Bu tip hizmet alımları ve ihalelerde, tespitlerimize göre, çoğunluğu KKTC vatandaşı olmayan, çalışma izinsiz, hatta öğrenci kayıtlı üniversitelilerin çalıştırıldığı gözlemlenmektedir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hal böyle olunca ehliyet ve yetenekten yoksun kişilerce yürütülen bu hizmetlerin kalitesizliği ortaya çıkmaktadır. Asgari ücretle, hatta altında bir ödenekle çalıştırılan çoğu kaçak işçilerin sırtından, sadece hizmet alımı ve/veya ihale alan şirketler haksız kazanç sağlamaktadır.

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Böyle olunca da, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı gibi sosyal güvenlik fonlarımız, büyük maddi kayıplara uğramaktadır. KKTC vatandaşlarının istihdam olanakları kısıtlanmaktadır.

Memur-Sen olarak ilkemiz ‘vatandaş insanımızı yaşatmalıyız ki, KKTC Devletimiz yaşasın’dır.

Bu gerekçe ile iktidarı-muhalefetiyle KKTC Meclisi’ni göreve davet ediyoruz.

Hükümeti ise, münhal memur ve işçi kadrolarının süratle KKTC vatandaşlarınca doldurulmaya çağırıyoruz. Hizmet satın alınan ve/veya ihale yoluyla kamu hizmeti alınan şirketlere ödenen meblağlar, münhallerin doldurulmasında ihtiyaç duyulan kaynağın çok üzerindedir.

Üyelerimize ve kamumuza duyurur hükümeti bu konuda gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

Son Güncelleme: 10.09.2019 11:52
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MemursenKamuda Ihale AlımıKamuda Hizmet Alımı
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