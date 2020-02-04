Memur-sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda iyileştirmeler istedi

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, söz konusu tasarıda düzenleme yapılırsa gerçek enflasyonun tespitinin mümkün olacağını, aksi takdirde varılacak sonucun softa şaşırtmasından öteye gidemeyeceğini savundu.
Manga, 2020 yılına girer girmez “zam fırtınası” ile karşı karşıya kalındığını çalışanlarla emekliye verilen yüzde 4,09 oranındaki hayat pahalılığı artışının sıfırla çarpıldığını iddia etti.
Emlak vergilerine yapılana artışı da eleştiren Manga, emlak vergilerinden Taşınmaz Mal Komisyonu’na yüzde 15 kaynak aktarıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.