Memur-sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda iyileştirmeler istedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, çalışanların ve emeklilerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzenleme talep etti.