Memur-sen'in kadınlar günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sendikaya üye kadınlara hediye de dağıtan Kıbrıs Türk Memur-Sen’in Genel Başkanı Akın Manga, “Devletimizin, bugün yürüttüğü ekonomik varoluş mücadelesinde kadınlarımız, yine büyük görevler üstlenmiştir. Biz de bu özel günlerinde kadınlarımıza ufak bir hediye ile hatırlamak istedik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

