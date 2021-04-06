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Memur-sen hükümeti kınadı

Memur-Sen, “Kamu çalışanları ile emeklilerin kazanılmış yasal ve Anayasal haklarını gasp girişimlerini alışkanlık haline getirmekle” suçlayarak kınadı.

06 Nisan 2021 Salı 11:00
Memur-sen hükümeti kınadı
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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, 2020 yılında pandemi ile mücadele gerekçesiyle kamu çalışanları ile emeklilerin Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 4 aylık yüzde 2.05 oranındaki hayat pahalılığı ödeneği haklarının kanun hükmünde kararname ile gaspedildiğini savundu.

Manga, 2021 Ocak ayında ise, yine pandemi gerekçe gösterilerek bugünkü hükümetin “74 sayılı” kanun hükmünde kararnamesi ile kamu çalışanı ve emeklilerin Ocak-Şubat-Mart dönemini yüzde 10.65 oranındaki hayat pahalılığı ödeneği haklarının ileride ödenmek koşuluyla ötelendiğini kaydetti.

Ötelenen yüzde 10.65 oranındaki HP hakkının Ocak-Şubat-Mart 2021 maaş bordrolarında gösterildiğini, bu brüt üzerinden vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapıldığını, net HP miktarı hakkı alacak olarak gösterilip ödenmediğini ifade eden Manga, şunları kaydetti:

“KKTC Meclis’i açık ve çalışırken,bu kararname kararının anti demokratik olduğunu düşünmekteyiz.Bu kararın Meclis’te alınmasını ve haklarımıza el uzatanları tek tek görmek,hesabını sormak isteriz.

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Hükümet, son kanun hükmünde kararname kararıyla Mart ayındaki  döviz yükselişi karşısında TL’nin %10 değer kaybettiği bu dönemde Mart-Nisan-Mayıs-Haziran(4 aylık) dönem için,oluşacak h.p tutarını dondurma(maaşlarımıza eklememe) kararı almıştır.Böylece,hem kendi aldığı bir önceki kararıyla çelişmiş hem de çalışan ve emeklilerin yasal ve anayasal haklarını gasp etme alışkanlığını sürdürmüştür. Hükümetin, kabul edilemez bu tutumuna şiddetle karşıyız.Memur-Sen olarak hertürlü yasal ve hukuksal mücadeleyi vermekte kararlıyız.

Bu nedenle, 8 Nisan 2021 tarihinde Kamuda yapılacak genel grev ve  Meclis önündeki eyleme,tam destek veriyoruz.Üyelerimizi katılmaya çağırıyoruz.Hükümeti, Kamu çalışanları ile emeklilerin maaş haklarına el uzatmaktan,derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.

Hatada ısrarın vebalinin, çok ağır olacağını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.”

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Son Güncelleme: 06.04.2021 11:22
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