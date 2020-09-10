Memur-Sen Hükümete Önerilerini Sıraladı

Kıbrıs Türk memur Sendikası (MEMUR-SEN) Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesiyle hükümetin ek tedbirler alırken, halkın huzur ve güven bunalımı yaşadığını belirtti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, halk sağlığının vazgeçilemez öncelik olması gerektiğini, ancak, ekonomik çarkların yavaş da olsa döndürülmesinin, hayati öneme haiz olduğunu bildirdi.

Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen olarak yaptıkları istişare ve değerlendirmeler sonucunda, hükümete öneri ve taleplerini şu şekilde kamuoyuyla paylaştı:

“Bulaşmanın asgariye düşürülmesi amacıyla, resmi dairelerde dönüşümlü hizmete geçilerek, personelin idari izinli sayılması;

Özel sektörde de dönüşümlü hizmete geçilerek, doğacak mükellefiyetin, sosyal sigorta fonlarından karşılanması;

Kalp, şeker, tansiyon, kanser gibi kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının 1 Ekim’e kadar idari izinli sayılmaları;

Resmi dairelerde, ihmal edilen maske-dezenfektan ve hijyen malzemelerinin ivedi olarak tamamlanması;

Resmi dairelerde ihtiyaç duyulacak işlemler, market-eczane-kasap ve sağlık hizmetleri ihtiyaçları hariç, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması”

“CİDDİYETSİZLİK VE AYMAZLIK”

Manga, pandemiyi fırsat sayan bazı sivil toplum örgütlerinin, halk sağlığını düşünür görünerek, siyasi fırsatçılık yapmalarını tasvip etmediklerini hem tedbir istemek, hem de her alınan tedbire karşı çıkmanın, ciddiyetsizlik ve aymazlık olduğunu kaydetti.

Manga açıklamasında “Memur-Sen olarak, üyelerimizin özelde kendi sağlıkları, genelde ise halkımızın sağlığı için, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını salik veriyoruz.” ifadelerine de yer verdi.