Memur-sen heyeti Ankara’ya gidecek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.

Heyet, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edecek. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerle Türkiye’de bulunan ve sendikanın da üyesi olduğu Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarla olan ilişkilerin geliştirilmesi ve sendika üyelerine Türkiye’de sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim yönünden kazanımlar sağlanması amaçlanıyor.



Heyette Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda da yer alacak.