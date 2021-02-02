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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklama yaparak “kaynak yaratma gerekçesi ile, Kamu çalışanı ve emeklilerin yasal ve anayasal hakları olan HP ödeneklerine el konulmasına, asla onay vermiyoruz” dedi.

02 Şubat 2021 Salı 12:35
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga'dan açıklama
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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga'nın açıklaması şu şekilde:

“Hükümetin Pandemi ile mücadele çerçevesinde, geç de olsa almış olduğu kısmi kapanma tedbirlerine, yetersiz bulmakla beraber  tam destek veriyoruz. Ancak, kaynak yaratma gerekçesi ile, Kamu çalışanı ve emeklilerin yasal ve anayasal hakları olan HP ödeneklerine el konulmasına, asla onay vermiyoruz. Kamu çalışanı ile emeklilerin, faiz ödemesiz, geri dönüşü belirsiz bir kredi kaynağı olarak görülmesini, gayri etik olarak görüyoruz. Kesintilerin geri ödenmesini yasal faizi ile talep ediyoruz.

İş Adamları ve emlakçıların temsilcisi olan zatların, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşından,daha fazla kesinti yapılması yönünde, Hükümete  yaptıkları çağrıları, Memur-Sen olarak yüzsüzlük ve  hadsizlik olarak değerlendiriyoruz. Kamu çalışanlarının şamar oğlanı olmadığını hatırlatıyoruz. Pandemi ile mücadelenin, toplumsal bir seferberlikle başarılacağına inanan Memur-Sen, hükümeti kaynak yaratılması amacıyla aşağıdaki önerileri hayata geçirmeye davet ediyor.

1-KKTC’de faaliyet gösteren tüm bankaların,2020 net karlarının %10’una el konulması

2-Taşınmaz mülk sahiplerinin, satış ve/veya kira gelirlerinin %5’i oranında bir varlık vergisi alınması.

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3-Pandemi döneminde hiç kapanmayan,aksine gelirlerini  %100’ü aşan oranlarda arttıran,market,eczane,benzinci,fırın gibi işletmelerin 2020 kar oranlarının %5’ine,Devlet’çe el konulması.

4-İhtiyaç fazlası,ihraç ürünlerine teşvik  ödemesi yerine,ihracat vergisinin getirilmesi.

5-Beyan ettikleri gelir vergisini ödemeyen,hatta zarar gösteren,ancak aile bireyleri,her yıl son model araba değiştiren,sermaye sahiplerinin,devletçe mercek altına alınmasını ve vergilendirilmesini talep ediyoruz.

6-2021 Mali yılı bütçesinde,siyasi partilere yardım kaleminin %50’sinin iadesiz kesilmesini ve pandemi ile mücadelede kullanılmasını öneriyoruz.

7-Toplum bağışıklığını kazanabilmemiz  amacıyla, tüm halkımızın aşılanmasının  süratle tamamlanması için gerekli çalışmaların ivedi olarak yapılmasını talep ediyoruz.

Memur-Sen olarak yukarıda belirttiğimiz önerilerimizin ısrarlı takipçisi olacağız.Devlet’e karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin,Kamu çalışanı ile emeklileri şamar oğlanı yerine koymasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz”

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Anahtar Kelimeler:
MemursenAkın Manga
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