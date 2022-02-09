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Memur-Sen, devletin taşeronlardan hesap sormasını istedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve polikliniklerde taşeronlara bağlı çalışanların maaşlarını almadığını belirterek, devletin taşeronlara hesap sormasını ve gerekirse sözleşmelerini feshetmesini talep etti.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:00
Memur-Sen, devletin taşeronlardan hesap sormasını istedi

MEMUR-SEN Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve polikliniklerin temizlik, güvenlik ve kitabet hizmetlerinde bir kaos yaşandığını savunarak, taşeronlara bağlı çalışanların maaşlarını alamadığını ve Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı yatırımlarının düzenli yatırılmadığını söyledi.

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Sağlık servislerinde çalışan 400’ü aşkın mevsimlik işçinin de halen Ocak ayı maaşlarını alamadığını kaydeden Manga, “Taşeronlara bağlı çalışanlar, haklı olarak eylemdeler. Taşeronlara ödemelerini yapan devletin, taşeronlara hesap sormasını, gerekirse sözleşmelerini feshetmesini talep ediyoruz. Devlet çalışanları vasıtasıyla söz konusu hizmetlerin, daha düzenli verileceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Mevsimlik işçilerin de Ocak maaşlarının ödenmesi hususunda Maliye ve Sağlık Bakanlıklarını göreve çağıran Manga, “Memur-Sen olarak, pandemi artarak sürerken, sağlıkta temizlik ve hizmeti aksatma lüksünün olmadığını yetkililere hatırlatırız” dedi.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 13:35
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