Memur Sen: “Devletimizden ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga mesajında 21 Aralık 1963’ün, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşit ortağı egemen Kıbrıs Türk Halkı’na karşı, Rum- Yunan tarafının “Akritas Soykırım Plan”nı uygulamaya koyduğu tarih olduğunu kaydetti.
“21 Aralık 1963 Rum Kanlı Noel saldırılarıyla, Kıbrıs Türk halkı 103 yerleşim yerini terk ederek, göçmen hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır” diyen Manga, şöyle devam etti:
“Rum Lider Makarios, 30 Kasım 1963’te Devlet’in işlerliğini engelliyor, kaldırılmalıdır gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın, 199 maddesinin 13’ünün kaldırılması önerisini, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, merhum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sunar. Türklere tanınan tüm hak ve imtiyazları ortadan kaldırmayı amaçlayan 13 maddelik Rum önerileri, Kıbrıs Türk Liderliği ve Anavatan’ımız garantör Türkiye tarafından reddedilir. Bunun üzerine Rum-Yunan tarafı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan Aritas soykırım planını 21 Aralık 1963’te uygulamaya koyar.
38 yıldır KKTC çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşandığını da ifade eden Manga mesajını “Geçmişi unutmayacağız. Devlet’imizden ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Varoluş mücadelemizde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadeleriyle tamamladı.