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MEMUR-SEN'den kınama

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde yapılan istihdamların iptali için dava açılmasını kınadı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:49
MEMUR-SEN'den kınama
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde yapılan istihdamların iptali için dava açılmasını kınadı.

Genel Başkan Akın Manga, Mayıs 2020 sonrası geçici, sözleşmeli ve mevsimlik işçi statüsünde kamuya yapılan istihdamların iptali için dava açılması konusunda yaptığı yazılı açıklamada, istihdamların çoğunluğunun coronavirüs nedeniyle sağlık servislerinde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için yapıldığını savundu.

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Manga, “Tüm bu gerçeğe rağmen ezici çoğunluğu sağlık servislerinde, sözleşmeli, geçici işçi, mevsimlik işçi statüsünde istihdam edilenlerin, istihdamlarının iptali için bir sendikanın yüksek idare mahkemesinde dava dosyalamasını kınıyoruz” dedi.

Dava açılmasının siyasi olduğunu da iddia eden Manga, “Bu tavırları Memur-Sen olarak, halkın sağlığını tehlikeye atan, siyasi amaçlar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

l Başkan Yardımcılığı’na getirilen Cemre Seziner, ada geneli Gençlik Komite Başkanlığı’na Tolga Keçeli’yi atadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur Sendikası
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