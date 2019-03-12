Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek

MEMUR-SEN’DEN KAMU-İŞ’İN GREVİNE DESTEK...

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kamu-İş’in Perşembe günü yapacağı greve destek belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Eğer bu kayıtsızlığa devam edilirse ve verilecek tarihe kadar görüşme masası oluşturulmazsa Perşembe günü bir sendikamız ile başlayan kıvılcım bizlerin de katılımı ile büyük bir yangına dönüştürülecektir” dedi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak Perşembe günkü greve yönetim kurulları ile tam destek vereceklerini söyleyen Mındıkoğlu, “Katılmak isteyen üyelerimizin de orada olabileceğinin çağrısını yapıyoruz” dedi.

Mındıkoğlu şöyle devam etti:

“Bu bir başlangıçtır ve eğer çağrımız cevapsız kalırsa biz Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak, geleceğimizi kaybetmemek adına yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı ve bunun için birlikte veya münferit hareketten kaçınmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”