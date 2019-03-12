Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101721
ALTIN
227.808
DOLAR
5.4580
STERLİN
7.1440
EURO
6.1585
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
Cinayet davasında ses kayıtları dinleniyor
CİNAYET DAVASINDA SES KAYITLARI DİNLENİYOR
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
banner282

Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek

Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek

12 Mart 2019 Salı 18:05
Memur-Sen'den Kamu-İş’in greve destek

MEMUR-SEN’DEN KAMU-İŞ’İN GREVİNE DESTEK...

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kamu-İş’in Perşembe günü yapacağı greve destek belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Eğer bu kayıtsızlığa devam edilirse ve verilecek tarihe kadar görüşme masası oluşturulmazsa Perşembe günü bir sendikamız ile başlayan kıvılcım bizlerin de katılımı ile büyük bir yangına dönüştürülecektir” dedi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak Perşembe günkü greve yönetim kurulları ile tam destek vereceklerini söyleyen Mındıkoğlu, “Katılmak isteyen üyelerimizin de orada olabileceğinin çağrısını yapıyoruz” dedi.

Mındıkoğlu şöyle devam etti:

“Bu bir başlangıçtır ve eğer çağrımız cevapsız kalırsa biz Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak, geleceğimizi kaybetmemek adına yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı ve bunun için birlikte veya münferit hareketten kaçınmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”
Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan gübre faturalarının beyanı için hatırlatma
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan gübre faturalarının beyanı için hatırlatma
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
İrsen Küçük’ün cenazesi nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İrsen Küçük’ün cenazesi nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İskele Belediyesi’nden 5 bin bez çanta
İskele Belediyesi’nden 5 bin bez çanta
Girne Düşünce Derneği Niyazi Kızılyürek’i ağırladı
Girne Düşünce Derneği Niyazi Kızılyürek’i ağırladı
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışma ve sergisine 6 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışma ve sergisine 6 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek
Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek
Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek
Portakal hırsızlığı
Portakal hırsızlığı
Öğrenci taşımacılığında sahte evrakla 419 bin TL temin eden 2 kişi tutuklandı
Öğrenci taşımacılığında sahte evrakla 419 bin TL temin eden 2 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim