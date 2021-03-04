banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
İki devletlilikten geri adım yok
İki devletlilikten geri adım yok
PCR testleri mahkemelik oldu!
PCR testleri mahkemelik oldu!
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
banner376

Memur-sen'den iki devletli çözüm modeline destek

Kıbrıs Türk Memur Sen bazı siyasilerin, halen ısrarla federal çözümü savunmasının düşündürücü olduğunu, Kıbrıs’ta KKTC Devleti’nin egemen varlığının ve siyasi eşitliğinin savunulması ve siyasi eşitlik temelinde iki devletli  çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

04 Mart 2021 Perşembe 12:15
Memur-sen'den iki devletli çözüm modeline destek
banner337
banner391

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, KKTC Devleti’ne bakıldığında Covid-19 pandemisinin getirdiği birçok değişim ve sıkıntıya rağmen, değişmeyen tek cephenin, kısır döngüyü aşamamış siyasiler olduğu iddia edildi.

Artık ülkede gerçekçi bir siyaset yapılmasına ihtiyaç olduğu savunulan açıklamada, herkesin ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanma zorunluluğu bulunduğu 1963-1974 döneminde olduğu gibi gibi, toplumsal bir birliktelik ve güvene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Eksikliği olsa da devletimizin aldığı kararlara, siyasi çıkar hesabıyla değil, olumlu yaklaşmak zorundayız. Devletimiz adına alınan kararlara güven duymalı, olumlu yaklaşılmalı ‘devletim bir karar almışsa, bir bildiği vardır’ diyerek güven duymalıyız.

27-29 Nisan 2021’de BM’nin çağrısıyla Cenevre’de yapılacak 5+1 Kıbrıs konferansı, geleceğimiz açısından, büyük önem arz ediyor. 50 yılı aşkın süredir, Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk halkının egemen siyasi eşitliği ve haklarımızın yok sayıldığı nedeniyle sonuca varılamayan federal çözüm modeli artık geride kalmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı ve ana vatanımız garantör Türkiye, tam bir iş ve güç birliği ile, eşitlik ve egemenliğimiz temelinde, iki devletli çözümü savunmaktadır.

banner341
Bu yalın gerçeğe rağmen, KKTC Devleti’ndeki bazı siyasilerin, hala daha ısrarla federal çözümü savunma ısrarları düşündürücüdür.

Memur-Sen olarak federasyon modelini savunanlara soruyoruz mensubu olduğunuz KKTC devletinin egemen varlığının ve siyasi eşitliğinin savunulması ve siyasi eşitliğimiz temelinde iki devletli çözüm istemi, sizleri niye rahatsız etmektedir?”

                                                                                                                                 

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2021 13:47
Anahtar Kelimeler:
Iki Devletli çözümMemursen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St.Hilarion Kalesi’nin kafeteryasındaki hasar bugün net şekilde ortaya çıktı
St.Hilarion Kalesi’nin kafeteryasındaki hasar bugün net şekilde ortaya çıktı
Kar-iş Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı ziyaret etti
Kar-iş Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı ziyaret etti
Meclis gecikmeli olarak toplandı
Meclis gecikmeli olarak toplandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ikinci doz aşı işlemlerine başlandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ikinci doz aşı işlemlerine başlandı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Gönyeli Belediyesi bazı ödemelerin vadesini uzattı
Gönyeli Belediyesi bazı ödemelerin vadesini uzattı
Berberler, kuaförler, dövmeciler ve güzellik salonları açıldı
Berberler, kuaförler, dövmeciler ve güzellik salonları açıldı
Aşılar geldi!
Aşılar geldi!
Başbakan Saner Ankara'dan döndü
Başbakan Saner Ankara'dan döndü
Çakıcı: “Siyasiler koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davranıyor”
Çakıcı: “Siyasiler koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davranıyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim