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Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...

15 Haziran 2022 Çarşamba 10:45
Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...

KIbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen)'in, "yanlış ekonomi politikalarını protesto etmek ve dur demek için", Pazartesi gününden itibaren KKTC genelindeki Devlet dairelerinde başlattığı "Zamlara Hayır Diyoruz" eylemi devam ediyor.

Sendika, bütün dairelerde Yönetim Kurulu tarafından el broşürü dağıtıldığını bildirdi.

Sendika Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, TL’nin değer kaybına bağlı olarak fiyat artışlarının kontrolsüz bir biçimde sürdüğüne ve tüm sektör çalışanlarının alım gücünün sürekli düştüğüne dikkat çekildi.

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Memur-Sen'in hükümeti acil önlem almaya çağırdığı açıklamasında şunlara yer verildi:

"İnsanımızın hayatta kalabilme sınavı gittikçe zorlaşmakta, üretim maliyetleri yükseldikçe sanayiciden hayvancıya, çiftçiye tüm sektörler gittikçe üretimden kopmaktadır. Çalışan ve emeklilerin alım güçleri sürekli düştüğünden temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadırlar. Diğer bir deyişle, artık ekonomik çarklar dönmüyor. Memur-Sen olarak bu noktada hükümeti acil önlem almaya çağırıyoruz.       

Ekonomik çarkların dönebilmesi için hükümet edenleri 'zam politikalarından' vazgeçmeye, 1 Temmuz 2022’den geçerli olacak şekilde yeni asgari ücret belirlemeye çağırıyoruz. Bu yapılırken yaşanan enflasyonun üzerinde bir refah payının da dikkate alınması zorunludur. Emekli ve çalışanların maaşlarına da geçerli olacak maaş artışlarının gerçekleşen enflasyonun üzerinde olması gerektiği inancındayız. Memur-Sen olarak, ancak bu şekilde alım gücünün artırılması halinde tüketimin teşvik edilebileceğine ve ekonominin çarklarının dönmesinin sağlanacağına inanıyoruz.Bundan sonrası için de hayat pahalılığının her  iki ayda bir yapılmasını da talep ediyoruz. 

Hükümetin kamu maliyesini güçlendirmek için kayıt dışılığı kayıt altına alması öncelikli hedef olmalıdır. İç ve dış yatırımcılarının istihdam, üretim ve ihracata yönelik yatırımları teşvik edilmeli, önlerindeki bürokratik engeller süratle kaldırılmalıdır. Bütün bu söylediklerimizin dışında kontrolsüz fiyat artışları süratle denetim altına alınmazsa toplumsal patlamalarla, adli suçların artışı kaçınılmazdır. Son olarak iktidarı da muhalefeti de siyasi hesapları bir yana bırakarak halkımızın refahı odaklı ortak çözüm üretmeye çağırıyoruz. Ve bir kez  daha 'zamlara hayır' diyoruz.

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Son Güncelleme: 15.06.2022 12:51
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