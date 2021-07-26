banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Haydi gözümüz aydın(!)
Haydi gözümüz aydın(!)
PCR testlerindeki ilginç gelişme
PCR testlerindeki ilginç gelişme
Donkişotluğa mı soyunduk!
Donkişotluğa mı soyunduk!
KKTC'deki yerel vakalarda artış devam ediyor
KKTC'de 147 yeni vaka
banner376

Memur-sen: “Çağman’ın yeniden Bakan yapılması olumlu”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeniden getirilmesini olumlu karşıladıklarını açıkladı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15
Memur-sen: “Çağman’ın yeniden Bakan yapılması olumlu”

Manga yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine bir ayı geçmiş olsa da, yeniden Koral Çağman’ın atanmış olmasını, çalışma yaşamı açısından olumlu karşılıyoruz” dedi.

banner341
Manga, asgari ücretlinin refah düzeyini yükseltecek düzenlemeye acil ihtiyaç duyulduğunu, 
İş Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasası ile ilgili değişiklikler hakkında sendikaların itirazı olmasına rağmen sürecin sürdürüldüğünü geçici kamu görevlileri ile ilgili çalışmaların da sonuçlanmadığını belirtti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Akın Manga, Bakan’ın Çalışma Danışma Kurulu’nu oluşturup, bahse konu düzenlemelerle ilgili paydaş örgütlerle ivedi olarak asgari müştereklerde görüş birlikteliği sağlamak hedefiyle görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.


 

banner360
Son Güncelleme: 26.07.2021 11:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haydi gözümüz aydın(!)
Haydi gözümüz aydın(!)
PCR testlerindeki ilginç gelişme
PCR testlerindeki ilginç gelişme
Donkişotluğa mı soyunduk!
Donkişotluğa mı soyunduk!
Hava durumu
Hava durumu
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
Güney Kıbrıs’ta 727 yeni vaka, 2 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 727 yeni vaka, 2 yeni can kaybı
KKTC'deki yerel vakalarda artış devam ediyor
KKTC'deki yerel vakalarda artış devam ediyor
Gazimağusa Belediyesi mahkemelik
Gazimağusa Belediyesi mahkemelik
İnsan Hakları Derneği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını kınadı
İnsan Hakları Derneği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını kınadı
Taşpınar şehitleri için tören düzenlendi
Taşpınar şehitleri için tören düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim