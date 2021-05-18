Memur-sen Başkanı Manga Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatışının üzerinden 102 yıl geçtiğini anımsatan Manga, yola “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla çıkıldığını kaydetti.

“Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Hiçbir sevgi uğruna, millet sevgisi feda edilmez. İnsanların başta gelen görevi de, millete hizmet etmek olmalıdır inancıyla, Türk Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır. Sonuçta zaferle noktalanmıştır” dedi ve şöyle devam etti:



“İşte bugün, yüce Türk Ulusu olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. Özelde, geleceğimiz olan gençlerin, genelde yüce Türk Ulusunun bayramını yürekten kutluyoruz. Bu günlere gelişimizde emeği, alın teri, canı, kanı olanları minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz”