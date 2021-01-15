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Memur-Sen başkanı Manga'dan açıklama!

15 Ocak 2021 Cuma 16:12
Memur-Sen başkanı Manga'dan açıklama!
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Geçici statülerde Kamu’da çalışanların,kadrolanma sorununun çözümsüzlüğü sürüyor.

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Memur-Sen olarak,bu sorunun köklü bir çözüme kavuşturulması konusunda bir komite oluşturduk.Yeni oluşmuş hükümetle temaslarımız öncesinde,yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bilindiği üzere şu anda Kamu’da,1 Ocak 1985 tarihinden önce istihdam edilenlere,1 Ocak 1985-1 Temmuz 1987 arasında göreve başlayanlara,1 Temmuz 1987-1 Ocak 2008 arasında istihdam edilenlere,farklı farklı emeklilik düzenlemesi uygulanıyor.Hizmetleri oranında ikramiye haklarına sahiptirler.1 Ocak 2008 tarihinden sonra istihdam edilen Kamu Görevlileri ise Sosyal Güvenlik Sistemi’ne bağlıdırlar.Brüt maaşlarından  Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı kesintisi yapılmaktadır.60 yaşına kadar çalışmak zorundalar.Kadın çalışanlara hizmet ilavesi yapılmaz.Emeklilik ikramiyesi almazlar.Yaş haddi sonunda Sosyal Sigorta’dan emekli olurlar.İkramiye olarak sadece ihtiyat sandığı işçi-işveren yatırımlarını alırlar.Bu uygulama ile, 1/1/2002 tarihinden sonra istihdam edilenlerle,özelde çalışanlar, Sosyal Güvenlik açısından eşitlenmiştir. Yaklaşık 1000(bin)civarında ise Geçici Memur statüsünde çalışan vardır.Bunlar arasında 15 yılı aşkın hizmeti olan,ifa ettikleri görevlerde yetenek ve tecrübe kazananlar,Kamu Hizmeti’ne büyük katkı koymayı sürdürmektedirler.Ancak geçici statüleri nedeniyle maaş ve özlük hakları açısından mağduriyet yaşamaktadırlar.Ancak, bunca farklı emeklilik düzenlemesi ile,geçici statüde çalışmak zorunda bırakılan ve haklarından mahrum edilen Kamu çalışanlarından verimlilik ve hizmet kalitesinin yükselmesini beklemek,eşyanın tabiatına aykırı değil midir? Pandemi döneminde,özellikle ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinde görev ifa eden ‘Mevsimlik İşçi’ statüsünde çalışanlar,büyük bir risk altında çalışıyorlar.Normal ödenekli izin hakları yok,hastalık izin hakları yok,ek mesai hakları yoktur. Memur-Sen olarak,Kamu Hizmeti’nde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki bu farklılıkların giderilmesinin şart olduğuna inanıyoruz.Geçicilerin kadrolanması için,hükümetin idari bir gerekçeye dayalı olarak bu sorunu çözmesini talep ediyoruz.İnsanımızı sosyal adalet ve gelecek güvencesine sahip olarak yaşatmalıyız ki; KKTC Devleti ilelebet yaşasın.

AKIN MANGA GENEL BAŞKAN

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