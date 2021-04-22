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Memur-sen 23 Nisan’ı kutladı

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 10:15
Memur-sen 23 Nisan’ı kutladı
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Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, 23 Nisan’ın, ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere ve Türkiye’yi demokratik, laik cumhuriyete ulaştıran “Büyük Millet Meclisi”nin açılış günü olduğunu kaydetti.

1929 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara armağan ettiğini belirten Manga, şunları kaydetti:

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“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve Türk Ulusu’na kutlu olsun.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda kurduğumuz KKTC Devleti’nin Meclisi de, Kıbrıs Türk halkının egemen varlığının simgesidir. Bu nedenledir ki, Kıbrıs’ta siyasi bir çözüm olacaksa, ‘Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı temelinde olması olmazsa olmazıdır’ diyoruz. İki toplumlu değil, egemen iki halka dayalı bir çözümde ısrar ediyoruz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geçmişten ders alarak, geleceğimize güvenle bakarak egemen varlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı, bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz.”

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Son Güncelleme: 22.04.2021 11:17
Anahtar Kelimeler:
23 NisanMemursen
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