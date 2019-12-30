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Memur-Sen: ”2019 çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olmuştur”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 2019’u, çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olarak değerlendirdi.

Memur-Sen: ”2019 çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olmuştur”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 2019’u, çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olarak değerlendirdi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:04
Memur-Sen: ”2019 çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olmuştur”

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yeni yıl mesajında “2019 yılı, çalışanların ve emeklilerin alım güçlerinin düştüğü, refah payımızın yükseltilemediği kayıp bir yıl olmuştur” dedi.
    
“HAYAT PAHALILIĞI ORANLARI İNANDIRICI DEĞİL”

Ekim ve Kasım hayat pahalılığının eksi yüzde 0.38 ve eksi yüzde 0,48 olarak açıklamasının inandırıcı olmadığını belirten Manga, “Bağımsız olması gereken İstatistik Kurumuna , üçlü kararname ile siyasi atama yapılmış olması ve istatistik konseyinin başkanlığına da Başbakanlık Müsteşarının getirilmesi, istatistik konseyinin bağımsızlığını ve güvenilirliğini ortadan kaldıran etkenlerdir” dedi.

“SENDİKAL YOZLAŞMA…”
    

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Manga, kamu görevlilerine dört farklı emeklilik düzenlemesi uygulandığını, kamuda disiplin ve verimliliğin “erezyona uğramasının” ana sebebinin bu farklılık olduğunu, bunun sorumlularının da geçmiş hükümetler olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta “sendikal yozlaşma”  yaşandığını savunan Manga, “Hak alma ve koruma mücadelemizi etkisizleştirmektedir. Kişisel çıkar hesaplı, siyasi ego sendikacılığına yol açmaktadır” dedi.
    
Memur-Sen olarak 2020 yılını “eşit işe, eşit kadro ve güvence (emeklilik), vizyonlu bir sendikal mücadele yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Manga, huzur, güvenlik ve sağlık dileklerinde bulundu.


 

Son Güncelleme: 30.12.2019 12:11
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Memur-senMemursen 2019 Değerlendirme
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