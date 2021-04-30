Memur-sen 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kutladı

Lefkoşa, 30 Nisan 2021 : Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), 1 Mayıs tarihinin önemine vurgu yaparak, tüm emekçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutladı.

Sendika Başkanı Akın Manga tarafından yayımlanan mesajda, 1 Mayıs tarihinin, 1884 yılında Chicago şehrinde toplanan “Trade Unions Kongresi”nde 1 Mayıs 1886’dan başlanarak normal iş gününün 8 saat olarak saptanması kararıyla geliştiğini kaydetti.

Kararın ardından, “günde 8 saat çalışma hakkı” elde etmek isteyen işçiler tarafından kanlı grevler gerçekleştirildiği, 1886 yılının 1 Mayıs’ında yapılan grev esnasında ateş açılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve sorumlu tutulan 8 işçi liderinin tutuklandığı ve 4’ünün ise idam edildiğini hatırlatan Manga, bu hakkın kazanılmasının kolay olmadığını vurguladı.

(CPY/YIL)