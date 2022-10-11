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“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Memleketin geleceğinin hamaset üzerinden yönetilmeye çalışıldığı” görüşünü savundu.

11 Ekim 2022 Salı 19:30
“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”

Erhürman, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Kıbrıs’ta çözüm modelinin, ‘iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon’ olduğunu 50 kez tekrarladığının altını çizdiğine” işaret ederek, “Başka bir tezin hayata geçeceğini nasıl düşünüyorsunuz? Bu soruya da cevap vermiyorlar. Ezbere konuşup memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Erhürman, BRTK’de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

- “Memleket Anayasa ihlalleriyle karşı karşıya bırakıldı”

“Gayrimeşru hükümet, ‘Yerel Yönetimler Reformu’ yapacağım sevdasıyla memleketi Anayasa ihlalleriyle karşı karşıya bıraktı” diyen Erhürman, “Aceleci tavırların memleketi belirsizliğe sürüklediğini” söyledi. Dertlerinin “18 ya da 28 belediye” olmadığının belirten Erhürman, yürürlüğe girecek yasanın uygulanabilir olmasının önemine işaret etti. “Ortaya çıkacak kaosu önlemenin ve Anayasa’ya uygun davranmanın, Meclis’in görevi olduğunu defalarca söylediklerini” de belirten Erhürman, reformda kriterlerin belirlenmesiyle ilgili kendilerinin de öneri yaptıklarını hatırlattı.

-“Siyaseten ve yönetsel olarak kaos çıkacak”

Dünyada yerel yönetimler reformu nasıl yapılıyorsa, bunlara odaklanmak istediklerini belirten Erhürman, “Sayı azaltma konusunda ise gerekirse geçiş süreci gerçekleştirilebileceğini” söyledi.

Erhürman, reformun bu şekilde yapılamayacağını belirterek, “Bu şekilde giderseniz reforme değil, deforme edersiniz. Bu yasa da deforme edecek bir yasadır. Bunun sonuçlarına da toplum olarak katlanmak zorunda kalacağız” dedi. “Söz konusu yasanın içerisinde, son derece belirsiz, öngörülemez düzenlemeler olduğunu” savunan Erhürman, siyaseten ve yönetsel olarak “kaos çıkacağını” söylemeye devam edeceklerini söyledi.

-“Bu, ezbere dayalı konuşmalarla memleketi yönetmeye çalışma meselesidir”

“Teknik konularla ilgili hükümet yetkililerinden hiçbir söz duymadıklarını” belirten Erhürman, “Tek söyledikleri; ‘Biz reform yapmak istiyoruz.’ Bu, bilgiden yoksun, ezbere dayalı birtakım konuşmalarla memleketi yönetmeye çalışma meselesidir” dedi. Kıb-tek’te bir kez daha akaryakıt ihalesinin durduğuna işaret eden Erhürman, “Ya beceremiyorsunuz, yönetsel açıdan beceriksizliğiniz ortada ya da ‘ben aslında ihale yapar gibi görünerek ihalesiz akaryakıt almaya devam etmek istiyorum’ anlamına geliyor” dedi. Erhürman, “Var olanı daha kötü yapmaya ‘reform’ denmeyeceğini” söyledi.

-“İçerideki talep giderek daralıyor”

“Memlekette, Türkiye Cumhuriyeti’nin de 30-40 puan üzerinde enflasyon yaşandığını” belirten Tufan Erhürman, maliyenin gelirlerinin Türk Lirası cinsinden arttığını söyledi. Alım gücünün her gün düştüğüne dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumla ilgili de hiçbir şey planlanmadığını savundu. “Birçok işletmenin, ‘Bize Kıbrıslı Rumlar gelmiyor olsaydı, batmıştık’ dediğini” ifade eden Tufan Erhürman, içerideki talebin giderek daraldığını söyledi. Alım gücünü koruyacak girişimlerin olması gerektiğine işaret eden Erhürman, alım gücünün korunmasıyla ilgili çalışma yapılmamasını eleştirdi. “‘Bütçe sahtekarlığıyla’ belediyelerin alması gereken ödeneğin budandığını” savunan Erhürman, bazı belediyelerin maaş ödeyemeyecek duruma geleceğinin aylar öncesinden belli olduğunu söyledi.

-“Türkiye’den para namına bir şey geldiği yok”

Hükümet yetkililerinin, “Türkiye Cumhuriyeti’nden katkı gelmesini bekliyoruz” açıklamalarını da değerlendiren Erhürman, “Türkiye’den para namına bir şey geldiği yok. Bunu söyleyemiyorlar. ‘Türkiye’den parayı en iyi biz koparırız’ siyasetine devam ediyorlar. Bu şekilde siyaset yapılmaya devam edildiği sürece, bu ülke iflah olmaz. Son dört senedir para mara geldiği yok” dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Diyaloğun doğru zeminde kurulması gerekiyor. Doğru zemin de Kıbrıs Türk halkının iradesidir” dedi. “Hükümetlerin müdahalelerle kurulup bozulduğunu” savunan Erhürman, “Yaşananları doğru zemin olarak görmediğimizi açıkça söylemeye devam ederiz” dedi. “Külliye” ile ilgili soruları da yanıtlayan Erhürman, “Senin iraden karar almadan nasıl Meclis binası yapılıyor?” diye sordu. Erhürman, “Birisi hediye ediyor üzerinden, bu memlekette öncelikler belirlenemez” diye konuştu.

-“Seçimler yakındır, halk cevabı orada verecek”

Hellim ve geçiş kapıları konusunun hükümetin “derdi olmadığını” savunan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla buluşmasıyla ilgili dertleri de yok. Biz, Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsolmasını kabul etmiyoruz” dedi. “Ne Tahsin Ertuğruloğlu’nun ne de Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 541 ve 550 ile ilgili kararlarıyla ilgili tek kelime etmediğini” ileri süren Erhürman, “Federasyonu 50 defa tekrarladı BMGK kararları. Başka bir tezin hayata geçeceğini nasıl düşünüyorsunuz? Bu soruya da cevap vermediler. Ezbere konuşup memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar” dedi. “Bizim temel derdimiz, çocuklarımızın bu ülkeden göç etmek zorunda kalmayacağı bir yapının burada oluşmasıdır” diyen Erhürman, seçimlerin yakın olduğunu vurguladı ve halkın cevabını orada vereceğini söyledi.

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