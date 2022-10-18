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Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenleniyor

Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenleniyor

18 Ekim 2022 Salı 10:30
Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenleniyor

Lefkoşa, 18 Ekim 22 (TAK): Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Tulips ve Genç İzci Ateşi Derneği’nin katkılarıyla yarın meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenleniyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında, yarın Lefkoşa İlçe Okulları izcileri “Geç Kalma” sloganı ile meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Tulips ve Genç İzci Ateşi Derneği’nin katkıları ile yapılacak yürüyüş, saat 14.00’te, Dereboyu’ndaki Kumsal Park’ta başlayacak ve Pronto çemberinden dönülerek yine Kumsal Park’ta son bulacak.

(FS/ÖK)

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Son Güncelleme: 18.10.2022 10:54
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