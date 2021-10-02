Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü’nün yeri “Karmi” olarak değiştirildi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği iş birliğiyle yarın yapılacak olan yürüyüşün yeri Karmi bölgesi olarak değiştirildi.