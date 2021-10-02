Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü’nün yeri “Karmi” olarak değiştirildi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Andızlı-Alevkayası bölgesinde gerçekleşen yangın felaketi nedeni yürüyüşünün Karmi’de yapılması kararı alındı.
02 Ekim 2021 Cumartesi 12:30
Son Güncelleme: 02.10.2021 14:16
Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği iş birliğiyle yarın yapılacak olan yürüyüşün yeri Karmi bölgesi olarak değiştirildi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Andızlı-Alevkayası bölgesinde gerçekleşen yangın felaketi nedeni yürüyüşünün Karmi’de yapılması kararı alındı.