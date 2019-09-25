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Melike Akkaya ve Murat Serdar Özcan hakkındaki adli soruşturma tamamlandı

İki zanlının sahte evrak meselesi ile ilgisi olmadığı anlaşıldı ancak haklarında suç geliri ile mülk aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Melike Akkaya ve Murat Serdar Özcan hakkındaki adli soruşturma tamamlandı

İki zanlının sahte evrak meselesi ile ilgisi olmadığı anlaşıldı ancak haklarında suç geliri ile mülk aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:07
Melike Akkaya ve Murat Serdar Özcan hakkındaki adli soruşturma tamamlandı

Sahte vekâletname ile başkalarına ait daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle cezaevinde bulunan Mehmet Eminoğlu meselesiyle ilgili tutuklanan Melike Akkaya ve Murat Serdar Özcan hakkındaki adli soruşturma tamamlandı.

İki zanlının sahte evrak meselesi ile ilgisi olmadığı anlaşıldı ancak haklarında suç geliri ile mülk aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mali Şube tarafından “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket etme” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis Türker Samancıoğlu, soruşturma kapsamında zanlıların evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, Melike Akkaya’nın evinde yapılan aramada, toplam 15 bin Dolar, 16 bin TL nakit para, çantasında 3 bin Euro ve 2 bin 426 TL; aracında 20 bin TL ve Akkaya ile Özcan’ın isimlerinin yazılı olduğu 28 adet casino oyun kartları bulunduğunu söyledi.

Türker Samancıoğlu, Akkaya’nın Mehmet Eminoğlu’na ait Magic Plus isimli binadan iki daire ve Ozanköy’de bir villa satın aldığını ifade etti.

Zanlıdan izahat istendiğini, söz konusu daireler ile villayı casinolardan kazandığı para ile aldığı yönünde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Zanlı Alkaya’nın Murat Serdar Özcan ile arkadaş olduğunu ve casinolara birlikte giderek oyun oynadıklarını anlattığını söyledi.

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Samancıoğlu, Akkaya’nın Magic Plus binasındaki 74 numaralı daireyi Mehmet Eminoğlu’na geri verdiğini, karşılığında ise Eminoğlu’nun 75 bin Sterlin olarak araç ve geri kalan miktarı da diğer dairenin tadilatı için harcanacağını beyan ettiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan diğer zanlı Özcan’ın ise, KKTC’de herhangi bir işte çalışmadığını, Akkaya ile birlikte gittiği casinolardan kazandığı paralar ile Çatalköy’de bir ev satın aldığı belirtti.

Polis memuru, Girne’deki 8 casinodan temin edilen ifade ve dökümlerde, zanlıların sürekli olarak birlikte kumar oynadığı ve yüksek meblağlarda para kazandıklarının tespit edildiğini aktardı.

Samancıoğlu, zanlı Alkaya’nın son 8 yıl Özcan’ın ise son 6 yılda, 5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiklerini kaydetti.

Kara para soruşturmasının yeni başladığına dikkat çeken polis, 25 casinodan soruşturma yapacaklarını ifade etti. Polis memuru, zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise casinoya gitmenin suç olmadığını, herkesin birlikte oyun oynayabileceğini, müvekkilinin tutuklu kalmasını gerektirecek bir suç unsuru olmadığını dile getirdi.

Savunma daha sonra Alkaya’yı tanık olarak mahkemeye dinletti.

Melike Akkaya mesleğinin pilotluk olduğunu, Magic Plus binasında 74 nolu daire için Eminoğlu’nun ofise giderek peşin ödeme yaptığını, Magic Plus binasından aldığı dairelerle ilgili polise izahat verdiğini söyledi. Alkaya, “Casinoların yasal olduğu bir ülkede oyundan kazandığım paralar için sorgulanıyorum. Herkes oyun oynayabilir ve istediği şahısla birlikte casinoya gidebilir. O zaman casinoya giden herkesi, bu parayı nerden getirdin de oynuyorsun diye sorguya alsınlar. Ayrıca ben KKTC’de yaşamıyorum. Arada sırada gidip geliyorum. Profesyonel oyuncuyum, şansım da vardı kazandım. Kaybettiğim de oldu tabiki. Bu ülkenin en büyük gelir kaynağı casinolardır. Oyunculara bu şekilde davranılması sektörü etkiler. Hakkımdaki adli soruşturmadan temiz çıktım. “şeklinde konuştu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların tutuklu bulunduğu süreye dikkat çekerek, 6 gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 25.09.2019 19:14
Anahtar Kelimeler:
Melike AkkayaMurat Serdar ÖzcanMehmet Eminoğlu Sahte Evrak
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