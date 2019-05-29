Mekanik Tesisatçılar Birliği: ”Meslekte ciddi açık var, meslek lisesini bitirenlerin işi garanti”

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilerin işsiz kalmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Asbaşkanı Mehmet Ali Ardıç, ülkede tesisatçı açığının ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı.

Meslek liselerinde mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin okul bittikten sonra işlerinin garanti olduğuna dikkat çeken Ardıç, mezunların, ya profesyonel şirketler, ya da usta tesisatçılar yanında yüksek maaşlarla iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini kurmayı tercih edenlerin de işlerini hızlıca geliştirebileceğini kaydetti.

Orta öğretimden bölüm seçecek öğrenci ve ailelerine seslenen Ardıç, gençlere geleceklerini kurabilecekleri bölümler tercih etmeleri çağrısında bulunurken mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerin tercih edenleri iyi bir gelecek beklediğini ifade etti.