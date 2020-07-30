Mehmetçik’te Cittaslow Market kuruluyor

Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow Market alanında 12.00- 22.00 saatleri arasında, belediyenin kontrolünde üretim yapan üreticilerin ürünlerinin yer alacağı markette, vatandaşların sağlıklı ürün alışverişi yapabileceği belirtildi.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geleneksel Üzüm Festivali’ni düzenleyemeyeceklerini ancak üreticileri bu yolla desteklediklerini söyledi.
Yerli üretimin desteklenmesi ve sağlıklı bir yaşam için güvenli gıda tüketilmesi çağrısı yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, halkı Mehmetçik Cittaslow Market’ten 1, 2, 3 Ağustos ve 7, 8, 9 Ağustos tarihlerinde alışveriş yapmaya davet etti.