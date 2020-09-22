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Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru

Lefkoşa, 22 Eylül 20 (.): Mehmetçik Belediyesi’nin Ocak 2018’den beri sürdürdüğü Mehmetçik, Kumyalı, Balalan, Çayırova, Pamuklu ve Bafra köylerini kapsayan imar planı çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.

22 Eylül 2020 Salı 15:24
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
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Lefkoşa, 22 Eylül 20 (.): Mehmetçik Belediyesi’nin Ocak 2018’den beri sürdürdüğü Mehmetçik, Kumyalı, Balalan, Çayırova, Pamuklu ve Bafra köylerini kapsayan imar planı çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi iş birliğiyle bölgenin mevcut durumu ve haritalama işlemleriyle başlayan çalışmalar, daha sonra bölgedeki ilgili kurum kuruluş ve paydaşlara sunularak görüş ve önerileri alındı. 
Düzenleme ve eklemeler yapılması ile devam eden çalışmalar daha sonra bölgenin vizyon ve stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili düzenlenen çalıştaylarda bölge kurum kuruluş temsilcileri ve ilgili paydaşların görüşleri doğrultusunda rapor taslağının hazırlanmasıyla son aşamaya gelindi. 
Rapor ve haritaların hazırlanmasıyla birlikte imar planı taslağı bölge halkına sunularak görüş ve önerilerinin alınması ile devam edecek. 
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

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Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik bölgesinin planlı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi için yürütülen çalışmanın önemine işaret ederek bölge için hayati önem taşıyan bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 
Sarıçizmeli, turizm ve tarım üzerine yoğunlaşan plan çalışmalarını Cittaslow felsefesi ve vizyonu çerçevesinde, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal bağlamda kalkınmasını hedeflediklerini kaydetti.
Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli, 2018 yılında ilan edilen ve o tarihten itibaren titizlikle çalışılan Mehmetçik bölgesi imar planı önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanıp yürürlüğe girmesini hedeflediklerini bildirdi.     
(GÜL/FEZ) 
 

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