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Mehmetçik Belediyesi Sınırlarında Açık Kampüs Kurulacak.

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : İTÜ KKTC ile Mehmetçik Belediyesi iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs kurulacak. 

Mehmetçik Belediyesi Sınırlarında Açık Kampüs Kurulacak.

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : İTÜ KKTC ile Mehmetçik Belediyesi iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs kurulacak. 

28 Şubat 2020 Cuma 17:22
Mehmetçik Belediyesi Sınırlarında Açık Kampüs Kurulacak.
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Lefkoşa, 28 Şubat 20 : İTÜ KKTC ile Mehmetçik Belediyesi iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs kurulacak. 
Verilen bilgiye göre, İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ile Mehmetçik Belediyesi arasında Temmuz 2019’da imzalanan iş birliği protokolüne ek olarak “Açık Kampüs (Open Campus) Projesi İş Birliği Sözleşmesi” imzalandı. 
Buna göre, bugün İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi’nde imzalanan protokolle üniversite ile belediye iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs (Open Campus) kurulacak. 
Sözleşmeye, İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli imza koydu.  

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İmza töreninde konuşan İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, İdlib’te şehit düşen askerlere başsağlığı diledi. 
Kahya, açık kampüsün, ülke insanı, gençler, şirket sahibi girişimciler ve AR-GE yapmak isteyenler için önemli bir atmosfer olacağını belirtti.
(RÇ/HÖ) 
 

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