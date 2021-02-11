Mehmetçik'te vakalar artıyor!

ERGÜN YAHAT

Mehmetçik Belediyesi'nin girişimleri sonucu dün yapılan PCR testleri sonrasında toplamda 505 test yapılmış, 6 kişi pozitif çıkmıştır.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.

Lütfen kendimizi ve ailemizi koruyalım. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın..."