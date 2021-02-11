banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376

Mehmetçik'te vakalar artıyor!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı..

11 Şubat 2021 Perşembe 10:31
Mehmetçik'te vakalar artıyor!
banner337
banner351

ERGÜN YAHAT

Mehmetçik Belediyesi'nin girişimleri sonucu dün yapılan PCR testleri sonrasında toplamda 505 test yapılmış, 6 kişi pozitif çıkmıştır.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

banner341
Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.

Lütfen kendimizi ve ailemizi koruyalım. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın..."

Açıklama yok.

Açıklama yok.

Açıklama yok.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik Pozitif VakaCemil Sarıçizmeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 'dan bugün 2.can kaybı!
Covid-19 'dan bugün 2.can kaybı!
Oktay, BRT’deki özel yayında soruları yanıtladı
Oktay, BRT’deki özel yayında soruları yanıtladı
CTP: “Belediyeler Birliği meşruluk krizi yaşamaktadır”
CTP: “Belediyeler Birliği meşruluk krizi yaşamaktadır”
Koronavirüse bir can daha!
Koronavirüse bir can daha!
Covid-19 salgınında son durum
Covid-19 salgınında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Karantina ya da sosyal izolasyon sürecinde alınacak gıdalar olabildiğince besleyici olmalı
Karantina ya da sosyal izolasyon sürecinde alınacak gıdalar olabildiğince besleyici olmalı
Vaka sayıları düşüşe geçti
Vaka sayıları düşüşe geçti
Tatar: “Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmalar yürütmek”
Tatar: “Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmalar yürütmek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim