Mehmetçik Kültür-Sanat Evi, Cumartesi Taşkent Doğa Parkı direktörlerini ağırlayacak
Gençlik Merkezi Birliği’nin Mehmetçik’teki evi “%1 Kültür-Sanat Evi” 21 Aralık Cumartesi Çayırova Lefkara Evi’nde, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ve Yasemin Başat ile söyleşi gerçekleştirecek.
Mehmetçik Kültür-Sanat Evi, Cumartesi Taşkent Doğa Parkı direktörlerini ağırlayacak
Gençlik Merkezi Birliği’nin Mehmetçik’teki evi “%1 Kültür-Sanat Evi” 21 Aralık Cumartesi Çayırova Lefkara Evi’nde, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ve Yasemin Başat ile söyleşi gerçekleştirecek.
19 Aralık 2019 Perşembe 10:14
Gençlik Merkezi Birliği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik 11.00’de başlayacak. Söyleşi, Kemal Basat ile Yasemin Basat’ın doğa ile olan hikâyesini dinleme fırsatı sunuyor.
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