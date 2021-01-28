banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Neremiz doğru ki!
Neremiz doğru ki!
Bu nasıl kapanma?
Bu nasıl kapanma?
Kırk haftada zor bitecek aşılama stratejisi acil gözden geçirilmelidir!
Kırk haftada zor bitecek aşılama...
Ne istiyoruz?
Ne istiyoruz?
banner376

Mehmetçik Göleti’nde yanık lastik atıkları tespit edildi

Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçik girişindeki doğal sulak koruma alanı Mehmetçik Göleti içerisine yanık lastik atıkları boşaltıldığını tespit etti.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:00
Mehmetçik Göleti’nde yanık lastik atıkları tespit edildi
banner337
banner351

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimi, gerekli soruşturmayı başlatıp, sorumluları tespit ederek, gerekli cezanın verilmesi için polis ve Çevre Koruma Dairesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Gölet içerisinde yaratılan çevre kirliliği, polis ve Çevre Koruma Dairesi’nin girişimi ile sorumlular tarafından kaldırıldı.

banner341
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı bir belediye olduklarını vurgulayarak, çevreyi önemsemek ve Mehmetçik Göleti gibi önemli bir doğal yapıyı korumanın en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

“Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değildir” diyen Sarıçizmeli, hızlı bir şekilde gerekeni yaptıklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 28.01.2021 13:28
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik Göleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı: “Tüm bölgeler aynı anda kapatılmalı”
Çakıcı: “Tüm bölgeler aynı anda kapatılmalı”
Pilli: Bugün şu ana kadar 32 pozitif vaka var
Pilli: Bugün şu ana kadar 32 pozitif vaka var
KAMU-İŞ çalışanları 14 gün boyunca karantinada
KAMU-İŞ çalışanları 14 gün boyunca karantinada
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
TDP: “Temel hedef vakaları en aza indirmek”
TDP: “Temel hedef vakaları en aza indirmek”
Tabipler Birliği hemen tam kapanma kararı istedi
Tabipler Birliği hemen tam kapanma kararı istedi
Emek Platformu: “Asgari ücret en düşük devlet çalışanı maaşına endekslensin”
Emek Platformu: “Asgari ücret en düşük devlet çalışanı maaşına endekslensin”
Aşılar Lefkoşa’daki Merkez Deposu’nda
Aşılar Lefkoşa’daki Merkez Deposu’nda
Saner: "Teşekkür ediyoruz"
Saner: "Teşekkür ediyoruz"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim