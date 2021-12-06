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Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:00
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın son şeklinin 3 Aralık Cuma akşamı belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini, bugün de Birleşik Kurul’dan onay aldığını açıkladı.

Mehmetçik’in diğer bölgelere örnek olmasını temenni eden Sarıçizmeli, “Ülkeye hayırlı olsun” dedi.

SARIÇİZMELİ

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın son şeklinin 3 Aralık Cuma akşamı belediye meclisinde görüşülerek, oy birliğiyle onaylandığını bildirdi.

Planın, bugün saat 11.00’de Birleşik Kurul’da da görüşülerek, onaylandığını ifade eden Sarıçizmeli, bundan sonraki süreçte Başbakanlığa yazı gönderileceğini, Başbakanlığın Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından, planın yasal olarak yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Planın bölge için önemine dikkat çeken Cemil Sarıçizmeli, planın belediye meclisi ve bölge insanının katkılarıyla ortaya çıktığını vurguladı.

Sarıçizmeli, planın belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesinin, bölge insanının plana ne kadar sahip çıktığının göstergesi olduğunu belirtti.

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“PLANSIZ YAŞAM KANGRENLEŞEN BİR SORUN”

Plansız yaşamın ülkenin kangrenleşen bir sorunu olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, “Bunun ceremesini bütün ülke çekiyor” dedi.

Çarpık yapılaşmadan sürdürülemez bir gelişim ortaya çıktığını ve kalkınmanın önünü tıkadığını dile getiren Cemil Sarıçizmeli, önceliklerinin kendi bölgeleri olsa da imar planlarının ülke genelinde yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Mehmetçik’in diğer bölgelere örnek olmasını temenni eden Cemil Sarıçizmeli, çadır eylemiyle ciddi bir mücadele verildiğine işaret etti.

“ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN”

Mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür eden Sarıçizmeli, “Ülkeye hayırlı olsun” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak, eylem yapmıştı. 29 Eylül’de başlayan eylem, 7 Ekim’de sone ermişti. Eyleme, Lefke, Geçitkale ve Yeniboğaziçi belediye başkanları da destek vermişti.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 16:55
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