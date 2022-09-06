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Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren

06 Eylül 2022 Salı 10:51
Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren

MEHMETÇİK BELEDİYESİNDE UBP'DEN GÜÇLÜ BİR ADAY CENK HARBAY ŞEREN

Ergün Yahat Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerinde aday adayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.UBP Mehmetçik belediyesinde güçlü sevilen bir aday Cenk Harbay Şereni aday göstermeye hazırlanıyor.

Cenk Harbay Şeren'in Sosyal medya paylaşımı

Çok değerli halkım yapılacak olan yerel seçimlerde MEHMETÇİK-BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ UBP BELEDİYE BAŞKAN aday adayı olan diğer arkadaşlarım gibi bende adayım.

Gerek iş hayatimdaki tecrübem,sosyal aktivitelerdeki başarılarımız yanında, (köy kadın kursları,spor kulüpleri,kurum kuruluşlar) iyi ilişkileri içinde olup herkesimle çok iyi bağlantılarımızın olması yanında, tüm köylerdeki vatandaşlarımızla halkımızla hırdavat dükkanından dolayı çok güçlü bir bağım yanında ,tüm üyelerimizle çok iyi bağlantımız olması başarımıza hiçbir engel olmayacağını düşünür, ve kısa süre önce Türkiye'deki BELEDİYECELİK EĞİTİMİNE KATILARAK BİLGİ EDİNİP, GELECEĞİMİZ İCİN ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILI BİR EĞİTİM SÜRECİNDEN SONRA BELDEMİZİN KALKINMASI VE HAREKETLENMESİ İÇİN,OLASİ DELEGE SEÇİMİNDE ADAY ADAYI OLDUĞUMU DESTEK VERMENİZİ RİCA EDER SAYGILAR SUNARIM.

CENK Harbay ŞEREN

05338561592

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