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Mehmetçik Belediyesi zabıta ekipleri afetmiyor

11 Şubat 2021 Perşembe 21:20
Mehmetçik Belediyesi zabıta ekipleri afetmiyor
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Ergün YAHAT

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun düzenlediği Covid-19 mücedelesi kuralları çerçevesinde Mehmetçik Belediyesi zabıta ekipleri son günlerde Mehmetçik köyünde artış gösteren pozitif vakaların ardından bölge halkının sağlığı için denetimlerini artırarak kurallara uymanayanlara ceza yağdırdı.

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Zabita ekiplerinin denetimleri vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken, Belediyeden yapılan açıklama;

BİR İŞLETME SAHİBİNE VE İKİ VATANDAŞA TOPLAM 4,584 TL PARA CEZASI KESİLDİ

“ Mehmetçik Belediyesi zabıta ekibi belediye sınırları içerisindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bugün yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymayan 1 işletme sahibine ve maske takmayan 2 vatandaşa toplam 4,584 TL para cezası kesti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun düzenlediği Covid-19 ile mücadele kurallarına uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine cezai işlem yoğunlaştırılmış şekilde devam edecektir.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 22:31
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