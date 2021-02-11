Mehmetçik Belediyesi zabıta ekipleri afetmiyor

Ergün YAHAT
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun düzenlediği Covid-19 mücedelesi kuralları çerçevesinde Mehmetçik Belediyesi zabıta ekipleri son günlerde Mehmetçik köyünde artış gösteren pozitif vakaların ardından bölge halkının sağlığı için denetimlerini artırarak kurallara uymanayanlara ceza yağdırdı.
BİR İŞLETME SAHİBİNE VE İKİ VATANDAŞA TOPLAM 4,584 TL PARA CEZASI KESİLDİ
“ Mehmetçik Belediyesi zabıta ekibi belediye sınırları içerisindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bugün yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymayan 1 işletme sahibine ve maske takmayan 2 vatandaşa toplam 4,584 TL para cezası kesti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun düzenlediği Covid-19 ile mücadele kurallarına uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine cezai işlem yoğunlaştırılmış şekilde devam edecektir.