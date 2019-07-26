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Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC Arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC Arasında işbirliği protokolü imzalandı

26 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC Arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

Belediyeden verilen bilgiye göre, İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, işbirliği protokolüne, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.
İki kurum arasında üç yıl süresince pek çok konuda işbirliği yapılmasını öngören ve ortak kültürel etkinliklerin düzenlenmesini içeren protokol kapsamında, İTÜ-KKTC ile Mehmetçik Belediyesi’nin bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik ve eğitim işbirliklerini geliştirmek, belediye bünyesindeki konularda, belediye personeli için, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek için, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, eğitim, kurs, toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi de planlanıyor
 

Son Güncelleme: 26.07.2019 12:07
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