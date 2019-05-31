Mehmetçik Belediyesi Dünya Çocuk Günü şenliği düzenledi

Mehmetçik Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle bölgedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şenlik düzenledi.

Etkinlikte eğlenen ve gösteriler yapan çocuklara, ikramlarda da bulunuldu.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmetçik Balanokko Meydanı’nda bu sabah yer alan Çocuk Günü etkinliğine Mehmetçik İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Bafra Gelişim Merkezi’nden öğrenciler katıldı.

Halk dansları gösterileri ve DJ eşliğinde müzik yayını yapılan, zıp zıp alanı kurulan etkinlikte, bölgedeki bazı otellerin animasyon ekipleri de çocukları eğlendirdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Kıbrıs’taki ve dünyadaki tüm çocuklara barış içinde yaşayabilecekleri güzel bir dünya dileyerek etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.