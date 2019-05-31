Mehmetçik Belediyesi Dünya Çocuk Günü şenliği düzenledi

Mehmetçik Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle bölgedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şenlik düzenledi.
Etkinlikte eğlenen ve gösteriler yapan çocuklara, ikramlarda da bulunuldu.
Halk dansları gösterileri ve DJ eşliğinde müzik yayını yapılan, zıp zıp alanı kurulan etkinlikte, bölgedeki bazı otellerin animasyon ekipleri de çocukları eğlendirdi.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Kıbrıs’taki ve dünyadaki tüm çocuklara barış içinde yaşayabilecekleri güzel bir dünya dileyerek etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.