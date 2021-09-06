Mehmetçik Belediye Başkanı Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın görüşülmesini istedi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yazısında, Mehmetçik Belediyesi’nin, Mehmetçik İmar Planı çalışmalarını İmar Yasası uyarınca ve İyi İdare Yasası'nın tüm ilkeleri ve özellikle imar ve çevre konusunda katılımcılığı düzenleyen maddeleri ve ilgili mevzuat tahtında yürüterek, sunum, duyuru ve danışma toplantıları yaparak gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla öngörülen yazışmaları tamamlayıp, görüş ve itirazlar ışığında da revizyonlarını yaparak raporladığını ve “Mehmetçik İmar Planı Taslağı”nı hazırladığını kaydetti.

İmar Yasası uyarınca, imar planının hazırlanmasının zorunluluk olduğuna işaret eden Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın, Birleşik Kurul’da usulüne uygun olarak görüşülmesi için Şehir Planlama Dairesi’nin gereğini yapmasını istedi.

Öte yandan Sarıçizmeli, basına yaptığı açıklamada, Şehir Planlama Dairesi’nin, İyi İdare Yasası uyarınca kendilerine 30 gün içinde cevap vermesi gerektiğini, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.